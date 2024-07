Beats Studio Buds+ in offerta a meno di 150€: ANC e tanta autonomia

Con l’offerta attualmente in corso su Amazon, gli auricolari Beats Studio Buds+ sono disponibili a meno di 150€ – grazie ad un imperdibile sconto del 25%. Qualità audio top, cancellazione attiva del rumore e un design moderno. Hanno tutto ciò che cerchi.

I Beats Studio Buds + sono dotati di una tecnologia di cancellazione del rumore attiva che riduce significativamente il rumore ambientale, permettendo un’esperienza di ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. Questa funzionalità è particolarmente utile durante i viaggi o in ufficio.

Questi auricolari sono progettati per funzionare perfettamente sia con dispositivi Apple che Android. Offrono un’accoppiamento rapido e semplice tramite Bluetooth e supportano le funzionalità native di entrambi i sistemi operativi, come l’attivazione dell’assistente vocale e la gestione delle chiamate.

Grazie ai driver acustici personalizzati, i Beats Studio Buds + offrono un suono bilanciato con bassi profondi, medi chiari e alti dettagliati. Questo li rende ideali per una vasta gamma di generi musicali. I microfoni integrati garantiscono chiamate vocali nitide e chiare. Sono dotati di tecnologia di riduzione del rumore del vento, migliorando la qualità delle chiamate anche in ambienti esterni.

I Beats Studio Buds + offrono fino a 8 ore di ascolto continuo con una singola carica, estendibili a 24 ore con la custodia di ricarica. La funzione di ricarica rapida permette di ottenere fino a 1 ora di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica.

A questo prezzo, i Beats Studio Buds+ sono un’opzione estremamente interessante per chi cerca auricolari di primissimo livello in grado di combinare prestazioni e funzionalità avanzate. Non perdere questa offerta: acquistali subito con il 25% di sconto.