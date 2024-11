Beats Powerbeats Pro con chip H1: prezzo in picchiata, sconto del 47%

I Beats Powerbeats Pro sono auricolari wireless progettati per chi cerca prestazioni audio elevate e un design pratico, ideale per lo sport e l’uso quotidiano. Ancora per pochissimo tempo, su Amazon li paghi solo 159,99€ cioè con il 47% di sconto sul loro prezzo di lancio.

Dotati del chip Apple H1, i Powerbeats Pro offrono una connessione Bluetooth di Classe 1, garantendo un pairing rapido e una stabilità superiore. La qualità sonora è ottimizzata per bassi potenti e alti cristallini, rendendoli perfetti per ogni genere musicale.

Gli auricolari sono progettati per un utilizzo prolungato, con una durata della batteria fino a 9 ore di ascolto continuo, estendibile a 24 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa. Resistenti al sudore e agli spruzzi, sono perfetti per l’attività fisica e le giornate più impegnative.

Il design ergonomico con ganci per le orecchie regolabili assicura una vestibilità stabile e confortevole, anche durante movimenti intensi. I comandi integrati su ciascun auricolare permettono di controllare facilmente la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate.

Approfitta di questa offerta su Amazon per acquistare i Beats Powerbeats Pro, auricolari wireless di fascia alta che combinano qualità audio, resistenza e comfort, ad un prezzo incredibilmente competitivo.