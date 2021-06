Nelle scorse ore EA e DICE hanno annunciato i partner ufficiali di Battlefield 2042, la versione PC del noto FPS sarà supportata da Nvidia con le tecnologie DLSS e Reflex, per ridurre al minimo la latenza e garantire le massime prestazioni in gioco.

Tramite un comunicato stampa Nvidia ufficializza la collaborazione con Electronic Arts e il supporto al DLSS per Battlefield 2042. Questa sofisticata tecnologia – acronimo di Deep Learning Super Sampling – consiste in una riduzione della risoluzione, compensata da un upscaling intelligente che consente migliori prestazioni ed un framerate più elevato, senza rinunciare ad un'ottima qualità grafica. Il DLSS funziona anche in combinazione con il Ray Tracing, consentendo al PC di migliorare i riflessi e l'illuminazione senza gravare eccessivamente sulle prestazioni.

Nvidia non ha confermato ufficialmente la compatibilità di Battlefield 2042 con il Ray Tracing, ma è lecito aspettarsi che sia disponibile fin dal day one. Il colosso delle GPU cita anche la tecnologia Reflex, che si occupa di abbattere l'input lag ed offrire la massima reattività, una caratteristica fondamentale per un titolo competitivo come il nuovo BF2042.

Tra i partner citati da EA troviamo le periferiche Logitech e i dischi SSD del marchio WD-Black, che offriranno la massima integrazione con il nuovo Battlefield. Per quanto riguarda il mondo console, sebbene il gioco uscirà anche su PS4 e PS5, le piattaforme ufficiali per Battlefield 2042 sono Xbox Series X e Series S.

Ricordiamo che il nuovo capitolo del noto FPS sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

