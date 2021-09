Battlefield 2042 è uno dei giochi più attesi dell'autunno 2021, è previsto in uscita il prossimo 22 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Dopo il recente – ed inaspettato – rinvio di Dying Light 2, il nuovo BF potrebbe condividere la medesima sorte ed essere posticipato al 2022.

Con un post su Twitter, il noto leaker DEALER ha dichiarato di aver sentito di un possibile rinvio di Battlefield al 2022. In risposta al tweet interviene Shpeshal_Nick – co-founder di XboxERA – confermando di aver sentito le stesse voci a riguardo. Ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi arriva Jeff Grubb, il noto giornalista ci da il benvenuto nella “Stagione dei rinvii“, confermando che entro la prossima settimana saranno annunciati nuovi ritardi sulla tabella di marcia. In un commento al post, il giornalista si corregge e dice di starsi riferendo ad un singolo rinvio.

Welcome to delay season. More delays coming this week. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 15, 2021

Se 3 indizi fanno una prova, i videogiocatori farebbero bene a considerare plausibile un annuncio di rinvio per Battlefield 2042, sebbene resti fondamentale trattare queste indiscrezioni come semplici rumor. Spostare la data d'uscita di qualche settimana avvicinerebbe il day-one del gioco sviluppato da DICE a quello di Call of Duty: Vanguard, mentre con un rinvio al 2022 EA lascerebbe campo libero al nuovo COD e ad Halo Infinite, in uscita entro fine anno.

