Battlefield 2042, la modalità Hazard Zone verrà presentata domani

DICE ha annunciato la data di presentazione di Hazard Zone, la nuova modalità in arrivo con Battlefield 2042. L'annuncio arriverà domani, 14 ottobre 2021, tramite la pubblicazione del primo trailer ufficiale, disponibile a partire dalle 17:00 ora italiana.

La scorsa settimana si è svolta la fase beta del nuovo FPS sviluppato da DICE e pubblicato da Electronic Arts. La nuova modalità Hazard Zone non è stata resa disponibile durante le fasi di test, sebbene lo sviluppatore abbia dichiarato di puntare molto sull'inedito scenario di gioco, a quanto pare fortemente isprato a Escape From Tarkov. Il survival super realistico di Battlestate Games mette il giocatore nei panni di un soldato, intento a saccheggiare la mappa di gioco per poi estrarre il loot evitando di essere ucciso da altri esploratori e da personaggi comandati dalla IA.

Non sappiamo quanto DICE abbia preso in prestito da Tarkov per lo sviluppo di Hazard Zone, ma EA sembra aver investito tempo e risorse per introdurre questa nuova esperienza di gioco in Battlefield 2042. Non ci resta che attendere ancora qualche ora, nel pomeriggio di domani sarà pubblicato il primo reveal trailer dedicato alla nuova modalità.

Ricordiamo che Battlefield 2042 è previsto in uscita il prossimo 19 novembre 2021 per PC, PlayStation e Xbox. Nei giorni scorsi si è parlato più volte di un possibile rinvio ulteriore, alla luce degli enormi problemi tecnici mostrati durante la beta pubblica.