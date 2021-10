Battlefield 2042: problemi e ritardi nello sviluppo, secondo Henderson

La fase open beta di Battlefield 2042 si è conclusa domenica scorsa, lasciando l'amaro in bocca a moltissimi videogiocatori. Sebbene molte meccaniche di gioco siano state apprezzate dal pubblico, la presenza di diversi bug e glitch ha generato forti critiche nei confronti del nuovo FPS targato Electronic Arts.

Il solito leaker Tom Henderson ha pubblicato un lungo articolo per dire la sua sullo stato del gioco, rivelando interessanti informazioni. Durante i primi giorni di beta EA e DICE hanno risposto alle critiche degli utenti, sostenendo che la versione di test si basasse su una build vecchia di diversi mesi e che molti dei problemi fossero già stati risolti in vista del lancio ufficiale. Ma se così fosse, perché gli sviluppatori avrebbero scelto di rilasciare una beta così vecchia?

Battlefield 2042: sorti ancora incerte

Henderson non condivide la tesi sostenuta dal publisher, ritenendola soltando un modo efficace per giustificare i vari problemi tecnici di Battlefield 2042. Secondo quanto dichiarato da una fonte anonima, considerata piuttosto attendibile dal leaker, la beta pubblica si basava su una build di inizio/metà settembre, ben più recente rispetto a quanto sostenuto da DICE e EA.

“Anche se la beta fosse vecchia di mesi, la verità è che la beta è il risultato di oltre 2 anni e mezzo di sviluppo. E non solo, diversi altri studi di sviluppo sono arrivati per dare una mano. I fan capiscono che DICE ha sviluppato il gioco nel bel mezzo di una pandemia. Ma non ci dimentichiamo che è stata EA a dire agli investitori – a febbraio 2021 – che lo sviluppo del gioco fosse in una fase avanzata. “

Insomma, è chiaro che Henderson non trova alcuna coerenza nel comportamento e nelle dichiarazioni di Electronic Arts, che potrebbe aver mentito sullo stato di sviluppo del nuovo BF. Per il leaker lo sviluppo è in forte ritardo e non ci sarebbe da stupirsi se EA decidesse di rinviare ulteriormente l'uscita del gioco, fissando il day one tra febbraio e marzo 2022.

Sebbene Henderson abbia spesso diffuso informazioni corrette, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto dichiarato, si tratta pur sempre du rumor e indiscrezioni non verificabili. Per adesso, il lancio di Battlefield 2042 è previsto per il 19 novembre 2021 su PC e console di nuova e vecchia generazione.