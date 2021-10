Battlefield 2042, la beta si può già scaricare su PC, PlayStation e Xbox

Manca poco più di un mese al lancio ufficale di Battlefield 2042, che dopo il recente rinvio è atteso in uscita il prossimo 19 novembre. Da domani, 6 ottobre, fino a domenica si svolgerà la beta pubblica, una fase di test che sbloccherà l'accesso ai server di gioco in anteprima. Da oggi è già disponibile il preload su PC, PlayStation e Xbox, ecco come scaricarlo.

Come ampiamente anticipato, i primi 2 giorni di beta (6 e 7 ottobre) saranno riservati agli utenti che avranno preordinato il gioco, in alternativa è possibile accedere in anticipo al gioco anche abbonandosi al servizio EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate. Tutti gli altri potranno accedere ai server di BF 2042 a partire dalle ore 9:00 di venerdì 8 ottobre.

Per effettuare il download anticipato della beta, occorre cercare Battlefield 2042 sullo store di riferimento della propria piattaforma di gioco. Su Xbox e PlayStation basta accedere allo store ufficiale, mentre su PC è possibile procedere al download tramite Origin, il launcher ufficiale di Electronic Arts.

Al momento non sappiamo quali e quanti saranno i contenuti disponibili durante la fase beta di Battlefield 2042, l'esperienza di gioco non dovrebbe discostarsi molto dal gioco in versione definitiva, ma attendiamo informazioni ufficiali da parte di DICE.