Un nuovo trailer condiviso da EA mostra in azione le abilità speciali di alcuni operatori disponibili in Battlefield 2042. Il gioco uscirà il prossimo 22 ottobre su PC e console di vecchia e nuova generazione, mentre una fase di open beta è attesa entro fine settembre.

Il nuovo capitolo del frenetico sparatutto in prima persona offre una folta schiera di operatori, divisi in base al ruolo in battaglia e alle abilità speciali. Il filmato appena pubblicato mostra ben 5 specialisti: Kimble “Irish” Graves, Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr “Boris” Guskovsky e Wikus “Casper” Van Daele.

Il trailer include brevi sequenze di gameplay per mostrare l'efficacia delle varie abilità in battaglia, mancano all'appello ancora 5 operatori, per un totale di ben 10 specialisti disponibili in Battlefield 2042. È lecito – per non dire scontato – aspettarsi un secondo trailer che mostri all'opera anche gli altri operatori creati da DICE.

Intanto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è già disponibile in preordine su Amazon e GameStop, acquistando in anticipo il nuovo FPS sviluppato da DICE si potrà accedere al gioco con ben 7 giorni di anticipo, ovvero a partire dal 15 ottobre 2021. Ecco i link per prenotare BF 2042 su tutte le piattaforme di gioco:

Videogames