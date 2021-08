Exodus è il cortometraggio dedicato al nuovo Battlefield 2042, nelle scorse ore è stato pubblicato in Premiere sul canale YouTube ufficiale dello sparatutto di DICE.

Il breve filmato è stato realizzato per introdurre le epiche battaglie da 128 giocatori di Battlefield 2042, spiegando le motivazioni che spingono le fazioni coinvolte a scontrarsi. L'assenza di una campagna single player rende necessario realizzare filmati del genere, con lo scopo di fornire un contesto narrativo al nuovo capitolo del franchise.

Il cortometraggio da circa 9 minuti introduce Kimble Graves, soldato specialista interpretato da Michael K. Williams, intento a proteggere la nave No-Pat – con a bordo militari e civili rimasti “senza patria” – dall'attacco dei velivoli nemici. In calce al video è presente una breve descrizione del personaggio di Kimble “Irish” Graves.

“Kimble “Irish” Graves di Battlefield 4 è tornato – non più arrulato in marina, ma capitano della nave No-Pat, è costretto a scegliere tra la vita dei 200 rifugiati sulla sua nave e il futuro di tutti i “Senza Patria”. Assisti agli eventi che scateneranno una guerra all'ultimo sangue in questo nuovo cortometraggio ambientato nel 2042.