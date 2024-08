BATTERIA a TERRA? Stop all'incubo con questo Booster di avviamento (-47%)

Non hai assolutamente più intenzione di vivere l’incubo di ritrovarti con la batteria della tua auto scarica e il motore che non riparte? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Booster di avviamento a soli 62,40 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Anche se potresti non visualizzarlo sul prezzo di listino c’è uno sconto del 37% che sommato a un ulteriore ribasso del 10% con il coupon ti permette di risparmiare oltre 47 euro sul totale. Una promozione davvero da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Con questo utilissimo gadget potrai viaggiare sereno.

Booster di avviamento per viaggi senza ansia

Soprattutto quando fai viaggi lunghi, ma non solo, avere questo Booster di avviamento a portata di mano ti permette di essere sicuramente più tranquillo. Grazie alla sua corrente di picco da 5000A riesce a riavviare facilmente la batteria di qualsiasi veicolo.

Gode di una capacità da 26.800 mAh che ti permette di riavviare più e più volte la batteria dell’auto e anche di ricaricare diversi dispositivi come smartphone o tablet. È dotato infatti di due porte USB per ricaricare fino a due device contemporaneamente. Inoltre possiede una luce di emergenza da 400 lumen e dunque lo puoi utilizzare come se fosse una torcia.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione irripetibile. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo Booster di avviamento a soli 62,40 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.