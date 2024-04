Batteria esterna POTENTISSIMA in super sconto oggi: 320Wh e display LCD

Alla ricerca di una soluzione affidabile per garantire energia extra durante le tue avventure outdoor, campeggi o situazioni di emergenza? Oggi vogliamo parlarvi della DLNRG PD320, una batteria esterna potente con una capacità di 320Wh, progettata per offrire prestazioni affidabili in qualsiasi contesto. Con la sua portabilità e versatilità, la DLNRG PD320 è il compagno ideale per garantire che i tuoi dispositivi rimangano carichi ovunque tu vada.

Ecco la buona notizia: puoi ottenerla ora con uno sconto incredibile del 70% su TomTop. Approfitta subito di questa offerta speciale e preparati a essere sempre pronto all’azione!

Caratteristiche tecniche DLNRG PD320

Dotata di una capacità maggiore e una potenza più elevata, la DLNRG PD320 ospita una batteria ricaricabile al litio LiFePO4 da 320Wh, con un’uscita massima di 300W sufficiente per soddisfare le diverse esigenze di energia. Ideale come backup di emergenza per casa, viaggi, campeggio e lunghi viaggi su strada. Il display LCD visualizza chiaramente lo stato dell’alimentazione e l’accensione/spegnimento delle porte, mentre la luce LED ad alta luminosità offre supporto per le esigenze di alimentazione outdoor, inclusa la funzione di lampeggio SOS utile per richieste di soccorso in emergenza.

Con quattro metodi di ricarica – tramite pannello solare (non incluso), adattatore da parete AC, porta PD o caricatore per auto – la DLNRG PD320 è estremamente versatile. Con otto porte di uscita, tra cui USB, USB-C, DC e presa AC, offre la ricarica più rapida per i tuoi dispositivi. Inoltre, grazie alla sicurezza e protezione integrate, questa stazione di alimentazione portatile previene danni da sovraccarico, sovracorrente, surriscaldamento e sovralimentazione. La struttura stabile garantisce anche una maggiore sicurezza in caso di danneggiamento, riducendo il rischio di incendi. Con una vasta gamma di applicazioni, dalla ricarica di smartphone, tablet e laptop all’alimentazione di luci, droni e ventilatori, la DLNRG PD320 è una soluzione affidabile per le tue esigenze di alimentazione.

Approfitta dell’ottimo prezzo!

Con tutte queste incredibili funzionalità e prestazioni, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare la DLNRG PD320. E con l’incredibile sconto del 70% offerto da TomTop, il prezzo di listino di 333,86€ scende a soli 101,36€! Questa è un’opportunità da non perdere per garantirti un’energia affidabile ovunque tu vada, sia che tu stia pianificando avventure all’aria aperta, campeggiando sotto le stelle o preparandoti per situazioni di emergenza.

Approfitta subito di questo affare eccezionale su TomTop e assicurati la DLNRG PD320 a un prezzo incredibilmente conveniente, mentre l’offerta è ancora valida!