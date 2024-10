Batmobile LEGO con Batman, Harley Quinn e Mr. Freeze: fantastico set in sconto Amazon (-15%)

C’è una buona opportunità su Amazon che riguarda questo set LEGO a tema DC che permette di costruire una riproduzione giocattolo della mitica Batmobile di Batman. Il prezzo in offerta è di 50,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Batmobile LEGO: una chicca per i fan

Il set LEGO in questione è pensato per i giovanissimi, ma va bene anche per i fan adulti del Cavaliere Oscuro. Potrai costruire infatti la leggendaria Batmobile completa di dettagli come i lancia-bottoncini staccabili sul cofano, l’abitacolo sollevabile e uno scarico che emette fiamme rotanti.

All’interno del kit troverai le minifigure di Batman, Harley Quinn e Mr. Freeze così da ricreare delle scenette prese dai fumetti o dalla saga cinematografica. La Batmobile, una volta completata, può essere esposta su un supporto girevole che riporta una targhetta descrittiva per farne un pezzo da collezione unico nel suo genere.

Idea regalo ideale per qualsiasi occasione e per qualsiasi target d’età che mette insieme divertimento e valore espositivo. Acquistalo adesso in sconto su Amazon a soli 50,99 euro.