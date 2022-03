Batman Arkham Collection in offerta a meno di 20 euro: occasione perfetta!

Se hai visto o hai intenzione di vedere The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson, e ti è venuta voglia di replicare le gesta del cavaliere oscuro, allora l'offerta di Amazon.it sulla Batman Arkham Collection per PS4 è quello che fa per te!

A soli 19,98 euro puoi portarti a casa il pacchetto che include i tre capolavori di Rocksteady: Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight. La raccolta è venduta e spedita da Amazon e ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se sei abbonato a Prime.

Batman Arkham Collection: la raccolta perfetta per giocare nei panni del Cavaliere Oscuro

La Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia realizzata da Rocksteady Studios e include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo l'uscita di ogni gioco. Troviamo quindi i primi due capitoli della serie, Arkham Asylum e Arkham City, inizialmente usciti su PS3 e adesso rimasterizzati e con grafica rinnovata. Il pacchetto è completato poi dallo splendido Arkham Knight, il capitolo conclusivo della trilogia.

I giochi permettono di indossare il mantello del Cavaliere Oscuro e sfruttando una vasta gamma di gadget e abilità dovremo affrontare i criminali più pericolosi di Gotham City combattendo le minacce che incombono sulla città. Ritroveremo villain storici come il Joker, il Pinguino, Due Facce, Harley Quinn e altri ancora, con una storia emozionante e una ricostruzione fantastica del materiale di ispirazione.

Insomma, se anche tu come noi, solleticato dal film in uscita, hai deciso di voler rivivere le avventure videoludiche di Batman, o se sei così fortunato da farlo per la prima volta, l'offerta di Amazon.it sulla Batman Arkham Collection capita proprio nel momento giusto!