Basta GoPro, bastano 17 EURO per comprare una action cam full HD su TEMU

L’estate si avvicina e il momento di partire all’avventura diventa sempre più imminente. Per immortalare al meglio queste esperienze è necessario acquistare una action cam di buon livello, senza però andare a gravare troppo sulle finanze personali. Ci pensa Temu, il noto store orientale, a venire incontro agli utenti con un prezzo straordinario e con un prodotto eccezionale.

Questa action cam oggi in sconto solo per qualche ora, garantisce filmati in alta definizione, versatilità e soprattutto intuitività nel suo utilizzo. Basta accenderla per cominciare a padroneggiarla, complice anche il display presente sul retro.

L’acquisto è la cosa più semplice dal momento che il prezzo oggi su Temu cala del 58%. Bastano infatti solo 16,99 € per portare a casa la piccola telecamerina sportiva, disponibile in nero e con spedizione gratuita.

Questa action cam ha un angolo di visione a 140° ed è impermeabile

Esteticamente si presenta davvero bene con un display da 2 pollici sul posteriore e con un ampio sensore da 12 MP sul frontale. La risoluzione è in full HD a 1080p, per immagini davvero strepitose in ogni condizione. Con un angolo da 140° ed una stabilizzazione degna di nota, riesce a soddisfare anche i più esigenti.

Il punto di forza principale di questa action cam in vendita su Temu è la compattezza, essendo talmente piccola da poter essere trasportata ovunque. La sua resistenza una volta inserita all’interno della custodia impermeabile è assoluta: urti, cadute e sobbalzi di ogni genere non la possono scalfire neanche minimamente. Stando a quanto riportato arriva anche con una folta gamma di accessori da poter raggiungere.

Non si può non considerare un punto di forza il prezzo di vendita con cui Temu offre questa action cam. Il 58% di sconto comporta una diminuzione importante: il prezzo scende infatti alla cifra assurda di 16,99 €, una vera occasione da non lasciarsi scappare.