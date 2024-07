Basetta di ricarica 20W con entrata USB C a 7€: carica veloce e SICURA

Perché aspettare ore e ore per raggiungere il 100% della carica sui tuoi dispositivi tech quando puoi ricaricarli in modo sicuro, rapido e comodo? Ti basta una basetta da 20W e se non sai quale acquistare, questa di Rocoren è perfetta e con cavo incluso. Puoi usarla con qualunque dispositivo, anche iPhone 15 (per le serie precedenti hai bisogno di un cavo Lightning), e non farne mai a meno.

Un piccolo gioiellino il cui prezzo è stato decisamente stroncato. Doppia promozione su Amazon, spunta il coupon del 30% e falla tuo a soli 7,69€. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Basetta di ricarica 20W per qualunque smartphone: con cavo incluso

Ricarica il tuo smartphone senza il terrore di trovarlo ancora con una percentuale bassa o peggio ancora, rovinare effettivamente la batteria. Scegli un prodotto che ti offra velocità e sicurezza allo stesso tempo. La basetta di Rocoren è ideale e si adatta a più dispositivi senza problemi. Infatti puoi usarla con prodotti Apple, Samsung, Xiaomi e così via. In confezione ti viene offerto un cavo con doppio connettore USB C ma ti basta abbinarne uno dei tuoi (ad esempio USB C – Lightning) per non scendere a compromessi.

Hai una potenza di 20W che eroga l’energia sufficiente per una ricarica rapida e costante. Il prodotto è dotato di un sistema di protezione che evita si possano cerare cortocircuiti, sovraccaricamenti, salite di temperature e così via. In altre parole sei tutelato sotto tutti i punti di vista.

Cosa aspetti? Se da tempo stavi considerando l’acquisto di un nuovo caricatore/basetta per portare il tuo telefono e i tuoi accessori al 100% in poco tempo, eccotelo servito. Collegati su Amazon e acquistalo con un click ad appena 7,69€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.