Barbecue con ruote a PREZZO MINI su eBay, solo 55€ con il codice segreto

Stai pensando di organizzare una grigliata con gli amici e hai bisogno di un barbecue? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo Barbecue con ruote a soli 55,96 euro, invece che 58,90 euro inserendo il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 5% è da prendere al volo. Così potrai grigliarecarne, pesce e verdure in modo semplice e veloce. Grazie al suo design pratico, dotato di ruote e ripiani, avrai la soluzione ideale per una giornata di griglia a tutto spiano. Fai presto però perché le unità disponibili non sono tantissime.

Barbecue con ruote e ripiani a prezzo basso

Questo barbecue con ruote è pensato per un trasporto più agevole. Infatti ti basterà alzarlo leggermente e trascinarlo dove desideri. Grazie alle sue 2 ruote poste soltanto su un lato è sia stabile che semplice da muovere. Il telaio è in metallo, compreso anche il braciere e la copertura mentre i ripiani sono in legno.

Ha un’altezza di 85 cm e quindi risulta molto comodo. La graticola è in acciaio e la potrai posizionare su diverse altezze in base alle tue esigenze. I ripiani in legno laterali che permettono di tenere a portata di mano i forchettoni e altri attrezzi utili mentre il ripiano sottostante è molto comodo per posizionare la carbonella.

Oggi senza spendere troppi soldi potrai avere ciò di cui hai bisogno per una bella grigliata con gli amici. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo Barbecue con ruote a soli 55,96 euro, invece che 58,90 euro inserendo il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.