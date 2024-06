Barbecue a 290€: è la follia eBay con coupon esclusivo!

La stagione calda è arrivata; e cosa c’è di meglio di una grigliata nel tuo giardino? Beh, se non avessi ancora un barbecue, ci pensa eBay! Grazie al nuovo coupon “VACANZE24“, potrai prendere il Campingaz Classic WLD SERIES 3 a soli 290,68€, al posto dei 322,98€ di listino.

Tutte le caratteristiche del barbecue

Con tre potenti bruciatori in acciaio inox e la griglia in acciaio smaltato, questo barbecue è perfetto per qualsiasi taglio di carne e per le verdure! In termini di funzionalità e praticità, questo non delude. È dotato di un sistema InstaClean che rende la pulizia dopo l’uso estremamente semplice e veloce. Il coperchio/forno, equipaggiato con un indicatore di temperatura, consente di monitorare la cottura con precisione, garantendo risultati sempre ottimali. Inoltre, grazie alle tre robuste ruote, il barbecue è facilmente spostabile su qualsiasi superficie, offrendo una mobilità al top.

L’accensione piezoelettrica permette di avviarlo all’istante, facendoti risparmiare tempo. E non manca la griglia regolabile che consente di adattare la cottura alle tue esigenze specifiche.

Il barbecue in questione è dotato di un’ampia superficie di cottura che permette di grigliare diversi cibi contemporaneamente, rendendolo ideale per accogliere più di dieci commensali.

Le sue misure sono di 111 x 64.2 x 105.5 cm e pesa 44.2 kg. Come precedentemente detto, è dotato di tre bruciatori con una potenza totale di 9.6 kW, realizzati in acciaio inox per una maggiore durabilità. Infine, utilizza gas butano o propano, offrendo flessibilità a seconda delle tue preferenze. I suoi materiali assicurano che questo barbecue sia un investimento a lungo termine, accompagnato da una garanzia del prodotto di due anni.

Piazza il barbecue Campingaz Classic WLD SERIES 3 pagandolo solo 290,68€, grazie al coupon esclusivo “VACANZE24“.