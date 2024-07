Barba perfetta con Philips OneBlade Pro 360 in sconto del 19%

Vuoi rasarti al meglio, in pochi e semplici step e senza spendere una fortuna? La scelta perfetta per te è il Philips OneBlade Pro 360 un innovativo dispositivo per la cura della barba che rivoluziona la tua routine di grooming, ora disponibile a un prezzo scontato del 19%, a soli 69,99€ invece di 85,99€. Questo strumento all-in-one è progettato per tagliare, rifinire e radere qualsiasi lunghezza di barba con estrema precisione e facilità. La tecnologia OneBlade utilizza una lama in grado di eseguire 200 tagli al secondo, assicurando un risultato uniforme e confortevole in ogni passata. La lama 360 si adatta ai contorni del viso, garantendo un taglio perfetto anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Ben 14 impostazioni di lunghezza: Philips OneBlade Pro 360

Il Philips OneBlade Pro 360 è dotato di un pettine regolabile con 14 impostazioni di lunghezza, che ti permette di scegliere con precisione lo stile che desideri, da una barba corta e curata a una barba più lunga e definita. La lama a doppio taglio consente di radere in entrambe le direzioni, riducendo il tempo necessario per ottenere il look perfetto. Inoltre, la lama ha una durata eccezionale e deve essere sostituita solo ogni 4 mesi, rendendo il dispositivo estremamente conveniente.

Altrettanto importante la batteria ricaricabile agli ioni di litio che ti offre fino a 90 minuti di autonomia con una sola ora di ricarica, permettendoti di utilizzare il Philips OneBlade Pro 360 senza preoccuparti di rimanere senza carica nel momento del bisogno. Il display LED mostra lo stato della batteria e le impostazioni di lunghezza, rendendo l’uso del dispositivo semplice e intuitivo.

Il Philips OneBlade Pro 360 è resistente all’acqua, quindi può essere utilizzato sia a secco che sotto la doccia, e la pulizia è facile e veloce: basta sciacquare la lama sotto l’acqua corrente. La confezione include anche una base di ricarica e una custodia da viaggio, rendendolo perfetto per l’uso domestico e in viaggio. Non aspettare oltre e sfrutta questa offerta imperdibile, acquista il Philips OneBlade Pro 360 a soli 69,99€. Con questo dispositivo versatile e avanzato, potrai ottenere facilmente il look che desideri, risparmiando tempo e denaro.