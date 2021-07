La Banggood Summer Sale partirà il prossimo 7 luglio (già dal 5 per i membri VIP), ma la cosa super interessante è che già ora puoi approfittare di offerte assurde, ma solo se sarai rapido!

Infatti, abbiamo degli speciali coupon sconto che puoi utilizzare, ma si possono attivare in numero super limitato. Per semplificarti la scelta, abbiamo selezionato cinque chicche eccezionali, che proprio non puoi perdere.

Banggood Summer Sale: 5 prodotti tech in super sconto con coupon

Tutti i prodotti che ti mostrerò non solo sono in sconto, ma – se spediti da magazzino europeo (li riconosci dalle sigle “CZ, ES, FR, PL”) – arriveranno a casa tua con spedizioni rapide e gratis. Attento però: la promo che azzera le spese di spedizioni vale solo dal primo al dieci luglio.

Ecco le cinque chicche che abbiamo selezionato: pronto a fare affari unici?

Xiaomi Mi Band 6 in versione Global

L'eccellente wearable del colosso cinese, appena arrivato in vendita, ora lo porti a casa a meno di 32€. Un dispositivo con display enorme, ma super compatto perché senza bordi. Il perfetto alleato per gestire le notifiche dal polso, ma anche per tenere traccia dell'attività sportiva e della salute!

Per averlo subito in super sconto, con spedizioni gratis da magazzino europeo, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “BGe9c364”. Pezzi disponibili in sconto: 50.

POCO M3: eccellente medio di gamma e battery phone

Uno smartphone di fascia media bello, reattivo e sempre fluido: questo device è eccezionale e ora – con il nostro codice sconto – lo porti a casa da Banggood al prezzo di un entry level economico! Resterai stupito quando, usandolo, ti accorgerai che la batteria di questo gioiellino dura tantissimo: a bordo ci sono ben 6000 mah e non manca il supporto alla ricarica rapida.

Per avere subito l'edizione con 128GB di storage interno a meno di 135€, devi solo mettere il prodotto nel carrello e inserire il codice “BG77c812” prima di pagare. Le spedizioni, da magazzino europeo, sono gratis. Pezzi disponibili in sconto: 15.

Teclast M40: potente tablet a prezzo super

Un tablet potentissimo, con ampio display da 10,1″ e risoluzione FHD. Adorerai questo brand e i suoi prodotti, non appena ne avrai provato uno: tanta sostanza con un eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Nello specifico, M40 è un dispositivo perfetto per lavorare, guardare contenuti in streaming e videogiocare.

Non manca infatti un potente processore octa core, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Inoltre, se lo desideri puoi anche inserire una SIM e navigare in 4G! Per avere subito questo gioiellino in sconto a 133€ circa, devi mettere il prodotto nel carrello e usare il codice sconto “BGe96822” prima di pagare. Anche in questo caso, spedizioni dall'Europa assolutamente gratis, ma attento: il coupon sconto è attivabile solo per un totale di 50 pezzi.

WalkingPad R1 Pro: rivoluziona il concetto di sport a casa

Dimentica il classico, e ingombrante, tapis roulant. Con un dispositivo come questo puoi correre, camminare e allentarti in casa. Riesci a farlo in modo preciso, soddisfacente, ma senza occupare spazio prima e dopo la sessione di allenamento. Anzi, quando non serve, lo pieghi e lo metti a posto: diventa piccolissimo.

Non manca un cuore smart, con un display LED che mostra i tuoi risultati e una tecnologia che adatta la velocità del dispositivo al tuo andamento. Per avere subito questo gioiellino a prezzo scontato, devi metterlo nel carrello e usare il codice sconto “BG039773” prima di effettuare il pagamento. Il prezzo finale, con spedizioni rapide e gratis dall'Europa, è di 442€ circa. Attenzione però: trattandosi di un prodotto il cui valore è ben più elevato, a disposizione in sconto ci sono solo 15 pezzi.

Monitor curvo da gaming di Xiaomi: che spettacolo

Non un monitor qualsiasi, questo gioiellino di Xiaomi è un capolavoro. Un pannello curvo da 34″ con risoluzione WQHD (3440 X 1440), 144Hz di refresh e rapporto d'aspetto 21:9. Non manca il supporto alla tecnologia Free Sync di AMD e una visibilità eccellente, perfetta per sessioni di gaming senza pari, ma anche per lavorare senza affaticare la vista.

Questo eccellente pannello curvo adesso lo prendi da Banggood a 377€ circa ed è un vero e proprio affare. Mettilo nel carrello e usa il codice sconto “BGITY34” prima di pagare. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino europeo.

Aspettando la Banggood Summer Sale

Hai visto che prezzi per questi prodotti tech? Bene, si tratta solo di un piccolo assaggio di quello che ci sarà durante la celeberrima Banggood Summer Sale, ormai prossima alla partenza! Se sei membro VIP, puoi approfittare delle occasioni già dal 5 luglio, diversamente basterà aspettare il 7: in ogni caso, pagina principale della promozioni, direttamente sul sito ufficiale.

Per scoprire tutti i dettagli sulla Summer Sale -e non solo – dai un'occhiata a questo approfondimento sulla piattaforma e-commerce di Banggood, ormai sempre più diffusa e apprezzata anche in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone