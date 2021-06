Ad oggi Banggood è certamente uno dei punti di riferimento principali dove comprare elettronica di consumo a prezzi concorrenziali, godendo di tutti quei servizi accessori, che rendono l'esperienza d'uso completa e soddisfacente. Grazie a una crescita impressionante della piattaforma, in una manciata di anni anche in Italia il celeberrimo store online è ormai una delle piattaforme da controllare per prime al momento di fare i propri acquisti.

Che l'investimento sia impegnativo, oppure che si tratti di pochi euro da spendere, è quasi certo che su Banggood si possa spuntare il prezzo migliore senza rinunciare a servizi pre e post vendita di elevatissima qualità. Dai pagamenti sicuri, alle spedizioni rapide fino al servizio clienti in italiano, che è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Banggood: nel 2021 store di riferimento anche in Italia

Comprare online è ormai una delle azioni che compiamo abitualmente. Abbiamo la tendenza a prendere lo smartphone per verificare il prezzo di qualsiasi cosa ci interessi, alla ricerca dell'occasione migliore, di quella che ci permette di risparmiare, portando a casa l'oggetto del desiderio.

Non è affatto raro, proprio in questi momenti, imbattersi in Banggood fra i risultati di ricerca. Anzi, molto spesso è proprio questo store a offrire il prezzo migliore possibile e quindi la tentazione di acquistare è molto forte.

Se anche fosse la prima volta, non devi avere alcun timore a scegliere la piattaforma per il tuo shopping. Ecco i punti chiave che lo rendono un vero e proprio riferimento, che si tratti di comprare elettronica di consumo oppure milioni di altri prodotti per la casa e per i tuoi hobby.

Spedizioni rapide internazionali

Non solo dalla Cina, Banggood spedisce moltissimi dei suoi prodotti anche dai magazzini fuori dal paese. In totale, ce ne sono 37 e – molti di questi – sono ubicati in Europa.

A parte questo, la piattaforma a un sistema logistico proprio, che garantisce un'alta efficienza di gestione dell'ordine dal momento della conclusione dell'acquisto fino alla consegna a casa.

Inoltre qualsiasi spedizione, è sempre possibile (con pochi centesimi aggiuntivi) assicurare il proprio ordine per tutta la spedizione. A disposizione, ha diversi metodi per spedire quello che hai ordinato: scegli liberamente in base al prodotto che stai comprando.

Sistema di pagamento super sicuro

Non dovrai mai avere remore al momento di pagare su Banggood. Oltre a potere scegliere fra 40 metodi di pagamento, potrai serenamente inserire i dati della tua carta di credito, contando su una piattaforma sicura e ben protetta. Ovviamente, puoi pagare anche sfruttando PayPal.

Assistenza clienti eccellente: 7 giorni su 7, h24 e in italiano

L'assistenza clienti, pre e post vendita, è uno dei punti di forza principali di Banggood. Durante la fase di acquisto, e anche dopo, hai la possibilità di parlare con un esperto del team, direttamente attraverso la chat.

Puoi ricevere informazioni precise su qualsiasi dubbio o richiesta tu abbia, in tempo reale e – soprattutto – nella tua lingua. Infatti, fra le lingue supportate per la live chat, c'è anche l'italiano.

Banggood: shopping sicuro e conveniente

Assodato che Banggood è un posto sicuro, per tutte le ragioni elencate, è il momento di concentrarsi sulle opportunità che l'immensa piattaforma offre.

Del resto, se ha attirato la tua attenzione – e quella di milioni di utenti – è proprio per la possibilità di comprare prodotti di elettronica di consumo (e non solo) a prezzi più che concorrenziali.

La cosa interessante è che non solo puoi spaziare fra tantissime categorie di prodotti, se anche fossi interessato all'elettronica di consumo solamente, all'interno della sezione avresti a disposizione un catalogo enorme, sempre aggiornato e con i brand che ami di più! Un esempio? Xiaomi, OnePlus, Huawei, DJI e non solo. Naturalmente, sono tutti prodotti selezionati di qualità.

Quello che cerchi, c'è di sicuro e – anzi – è probabilmente in offerta. Già, perché una delle caratteristiche che rende unico Banggood è la costanza con la quale vengono proposte agli utenti campagne promozionali che rendono i prezzi – già super concorrenziali – ancora più allettanti. Che si tratti di offerte lampo, promozioni a tema, sconti lancio, coupon a tempo o altre proposte, è sempre il momento per fare un affare che diversamente riuscirai a fare altrove.

Le promo della Banggood Summe Sale 2021

Una delle più celebri campagne promozionali di è proprio quella che si terrà a breve, la “Summer Sale 2021” di Banggood: una manciata di giorni di sconti e promozioni imperdibili sui migliori prodotti (di elettronica di consumo e non) del momento. Smartphone, droni, bici elettriche, wearable e migliaia di altri prodotti di elettronica, moda e bellezza: potrai beneficiare di offerte lampo, coupon a tempo e sconti pazzeschi.

Sulla pagina principale della promozione è già possibile accedere ad alcune offerte in anticipo, con le promozioni che proseguiranno fino al 10 luglio e saranno così organizzate: accesso alla Summer Sale vera e propria – per tutti gli utenti – dal 7 al 10 luglio, accesso anticipato per i membri VIP dal 5 al 7 luglio. Inoltre, fino al 28 giugno potrai accedere a dei prodotti scontatissimi, pagando semplicemente un deposito simbolico da 1$ a 3$.

Super condizioni anche per le spedizioni. Infatti, dal 21 al 30 giugno, le spedizioni sono totalmente gratis per ordini superiori ai 19,99$, direttamente dai magazzini europei. Ancora più goloso lo sconto che ci sarà invece a partire dal primo luglio e fino al 10 dello stesso mese: le spedizioni dai magazzini europei saranno sempre gratis, senza soglia minima di spesa!

Come capire se un prodotto è spedito da magazzino europeo? Semplice, dalle sigle dei singoli paesi dove sono ubicati fisicamente i magazzini, ovvero: CZ (Repubblica Ceca), ES (Spagna), FR (Francia), PL (Polonia).

Insomma, uno store sicuro, assistenza continua, milioni di prodotti di tutti i tipi, consegne rapide e promozioni infinite: questo è Banggood nel 2021!

