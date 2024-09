Bang & Olufsen presenta le nuove cuffie premium Beoplay H100

Bang & Olufsen ha lanciato le nuove cuffie di punta Beoplay H100, che incarnano quasi un secolo di tradizione e segnando un’evoluzione rispetto alle già apprezzate Beoplay H95.

Le Beoplay H100 offrono miglioramenti in ogni aspetto: qualità sonora straordinaria, avanzata cancellazione digitale del rumore, design modulare innovativo ed un’estetica raffinata che si ispira agli iconici prodotti dell’azienda.

Disponibili in tre eleganti colorazioni (Infinite Black, Hourglass Sand e Sunset Apricot), queste cuffie coniugano stile e prestazioni. La versione Infinite Black richiama il design classico di Bang & Olufsen, con un contrasto tra pelle nera e alluminio naturale. Hourglass Sand adotta un’estetica scandinava tono su tono, mentre Sunset Apricot abbina i delicati toni ramati e pesca.

Dotate di driver in titanio da 40 mm personalizzati, alloggiati dietro griglie in alluminio, le Beoplay H100 offrono un suono ad alta risoluzione messo a punto dai tonmeister dell’azienda. L’interfaccia touch in vetro temperato, resistente ai graffi e con una superficie vellutata, insieme ai quadranti di precisione e ai pulsanti tattili, garantisce un controllo intuitivo. La fascia interna, staccabile e avvolta in tessuto traspirante, e i cuscinetti in morbida pelle di agnello assicurano comfort per tutto il giorno.

Le Beoplay H100 riflettono l’impegno di Bang & Olufsen verso la sostenibilità, progettate secondo principi cradle-to-cradle, con l’obiettivo di ottenere la certificazione entro il 2025. Tra le innovazioni spicca la nuova tecnologia audio adattiva EarSense, che regola il suono in tempo reale per un’esperienza d’ascolto personalizzata. Inoltre, le cuffie dispongono di 10 microfoni per una cancellazione del rumore e una modalità trasparenza avanzata, offrendo fino a 34 ore di riproduzione con una singola carica.