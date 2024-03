Banca Aidexa: con X Risparmio Libero interessi al 4%

Con Banca Aidexa fai fruttare i tuoi risparmi, senza rinunciare alla flessibilità e alla sicurezza. Fiore all’occhiello dell’istituto è il Conto Deposito X Risparmio Libero, che ti permette di ottenere un tasso annuo lordo del 4%.

Massima libertà e sicurezza: ecco come funziona

Una delle principali preoccupazioni quando si tratta di risparmiare è la sicurezza dei propri fondi. Con il Conto Deposito X Risparmio Libero, i tuoi risparmi sono al sicuro al 100% grazie alla tutela del FITD. Inoltre, hai la massima libertà di prelevare la somma depositata in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o vincolo di tempo.

Non solo puoi prelevare i tuoi risparmi quando ti serve, ma puoi anche aggiungere fondi al conto in qualsiasi momento. Dopo l’apertura del conto, sei libero di versare ulteriori somme rispettando i limiti di giacenza massima.

Come funziona, in poche parole, il Conto Deposito di Banca Aidexa? Puoi ritirare denaro quando vuoi e risparmiare per quanto desideri. Basta un prelievo verso il tuo conto corrente di appoggio per avere accesso ai tuoi fondi. Il rendimento del 4% annuo lordo viene liquidato ogni tre mesi direttamente sul tuo conto deposito.

Per aprire il Conto Deposito X Risparmio Libero, assicurati di avere a portata di mano i documenti necessari: il tuo codice fiscale, un documento di riconoscimento valido (come la carta d’identità, il passaporto o la patente), un dispositivo con videocamera (come un computer, un tablet o uno smartphone) e l’IBAN del conto corrente che utilizzerai per versare la somma da depositare.