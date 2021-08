Il CEO di Baidu ha appena svelato “Robocar“, il suo concetto futuristico di guida autonoma. Scopriamo tutti i dettagli nell'articolo completo.

Baidu Robocar: come funziona?

L'amministratore delegato di Baidu, Robin Li, ha appena svelato la sua idea per un'auto dotata di tecnologia di guida autonoma del futuro. Il funzionario descrive questo veicolo con il moniker “robocar“; praticamente, si tratterà più di un robot che di un'auto.

Li ha rivelato un nuovo prototipo di “robocar” alla conferenza Baidu World 2021 tenutasi all'inizio della giornata di ieri. l co-fondatore del motore di ricerca e gigante della tecnologia che ha fondato la sua fortuna sull'intelligenza artificiale, ha anche affermato che questo è un concept di un veicolo di trasporto ideale. Il suo fuonzionamento sarebbe equiparabile a quello di robot più che ad una classica auto.

Il dirigente ha aggiunto che “In futuro, un'auto sarà equivalente a un robot“.

È stato rivelato che Baidu ha impiegato otto anni per sviluppare il Robocar, un prodotto che al momento non ha ancora un nome ufficiale. Tuttavia, il prototipo ha rivelato che si tratta di un veicolo a due posti senza volante o pedali, il che è in linea con l'affermazione che si tratta di un robot piuttosto che di una macchina.

Inoltre, ha due porte a scomparsa, un ampio display intelligente curvo e anche un control pad. Li ha dichiarato che i suoi interni sono dotati di sedili a gravità zero, riconoscimento vocale e facciale. Non manca una tecnologia avanzata relativa all'intelligenza artificiale.

Tale feature consentirebbe al Robocar di analizzare e fornire suggerimenti predittivi per i passeggeri. Per migliorare l'esperienza di guida, i sedili a gravità zero faranno sentire i passeggeri “senza peso” riducendo gli effetti della gravità. Al momento, la Robocar ha già soddisfatto gli standard di guida autonoma di livello 5 (L5), il che significa che può gestirsi da sola in tutte le circostanze senza l'interazione umana. Chissà quando vedremo un prodotto commerciale ufficiale con queste funzionalità; staremo a vedere.

Elettronica