Back to School HUAWEI: Watch GT 4 al minimo storico + FreeBuds SE 2 in OMAGGIO

HUAWEI lancia una straordinaria promozione Back to School sul suo smartwatch di punta, il HUAWEI Watch GT 4. Questo dispositivo è disponibile in diverse varianti, ciascuna a un prezzo scontato e con un regalo speciale incluso. Ecco le offerte attuali:

Con l’acquisto di qualsiasi versione del HUAWEI Watch GT 4 durante questa promozione, riceverai in omaggio un paio di cuffie HUAWEI FreeBuds SE 2, aggiungendo ulteriore valore all’offerta.

Caratteristiche del HUAWEI Watch GT 4

Il HUAWEI Watch GT 4 si distingue per il suo design elegante e raffinato, disponibile in vari stili per soddisfare i gusti di tutti gli utenti. Le versioni da 46mm (Black e Brown) offrono un look robusto e maschile, con un cinturino in silicone nero o in pelle marrone, rispettivamente. La versione da 41mm Green è più compatta e femminile, perfetta per chi preferisce un orologio più discreto ma comunque sofisticato.

Il display AMOLED ad alta risoluzione garantisce colori vividi e un contrasto elevato, rendendo facile la lettura delle informazioni anche in condizioni di forte luce solare. Con una varietà di quadranti tra cui scegliere, puoi personalizzare il tuo smartwatch per adattarlo al tuo stile personale.

Il HUAWEI Watch GT 4 è dotato di un’ampia gamma di funzioni per il monitoraggio della salute e del fitness. Include il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e la registrazione dei livelli di stress. Inoltre, offre numerosi modelli di allenamento preimpostati, rendendolo ideale per chi vuole mantenersi in forma o migliorare le proprie prestazioni sportive.

Grazie a una batteria di lunga durata, il Watch GT 4 può funzionare per fino a 14 giorni con una singola carica, a seconda dell’uso. È compatibile con dispositivi Android e iOS, e offre connettività Bluetooth per una sincronizzazione senza problemi con il tuo smartphone.

Il HUAWEI Watch GT 4 è pensato per chi desidera uno smartwatch elegante e funzionale. È adatto a chiunque, dagli sportivi agli utenti attenti alla salute, fino a chi cerca un dispositivo tecnologico che possa essere anche un accessorio di moda.

Questa promozione Back to School rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere uno smartwatch avanzato e versatile a un prezzo ridotto, con l’aggiunta delle cuffie HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio. Il prezzo sul sito ufficiale ora parte da soli 199€, invece dei 249€ richiesti in base al listino ufficiale.