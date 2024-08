Back to School HUAWEI: Pura 70 e Pura 70 Pro SCONTATI con Watch GT 3 Pro in OMAGGIO

Huawei ha lanciato un’incredibile promozione Back to School sui suoi smartphone di punta, il HUAWEI Pura 70 e il HUAWEI Pura 70 Pro. Questi dispositivi sono ora disponibili sul sito ufficiale al prezzo più basso di sempre, offrendo un’opportunità imperdibile per chi desidera uno smartphone di alta qualità con funzionalità avanzate.

HUAWEI Pura 70 : con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna , il prezzo è sceso da 999€ a 799€ .

: con , il prezzo è sceso da 999€ a . HUAWEI Pura 70 Pro: dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è ora disponibile a 999€ invece del prezzo di listino di 1199€.

Inoltre, acquistando uno di questi smartphone durante la promozione, si riceve in omaggio l’elegante HUAWEI Watch GT 3 Pro in colorazione Black, un dispositivo di fascia alta che aggiunge ulteriore valore all’offerta.

Top di gamma al MINIMO prezzo

Il HUAWEI Pura 70 è un dispositivo versatile che combina eleganza e prestazioni elevate. È dotato di un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2760 x 1256 pixel), supportato da vetro Kunlun di seconda generazione per una maggiore resistenza. Il dispositivo è alimentato dal chipset Kirin 9000s e offre una batteria da 4900 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e duratura.

La configurazione della fotocamera comprende un sistema a tripla lente con una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e una lente periscopica da 12 MP, ideale per catturare foto e video di alta qualità in diverse condizioni di luce.

Il HUAWEI Pura 70 Pro rappresenta il top di gamma della serie, offrendo caratteristiche ancora più avanzate. Dispone di un display LTPO OLED da 6,8 pollici con una risoluzione di 1260 x 2844 pixel, supportando un refresh rate fino a 120Hz e una luminosità di picco di 2500 nits, ideale per una visualizzazione chiara anche in condizioni di forte illuminazione esterna.

Questo modello è alimentato dal potente chipset Kirin 9010 (7 nm) e offre una configurazione di memoria che arriva fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria da 5050 mAh supporta la ricarica ultra-rapida HUAWEI SuperCharge a 100W e la ricarica wireless fino a 80W, offrendo una flessibilità senza precedenti per ricaricare il dispositivo rapidamente in ogni situazione.

Il sistema a tripla fotocamera del Pura 70 Pro include una lente principale da 50 MP con apertura variabile, un obiettivo ultra grandangolare da 12,5 MP, e un teleobiettivo macro da 48 MP, perfetto per scatti dettagliati e zoom ottico fino a 3,5x.

Offerta da non perdere

Questa promozione Back to School offre un’occasione unica per ottenere uno degli smartphone più avanzati di HUAWEI a un prezzo scontato, con l’ulteriore vantaggio di ricevere in omaggio il HUAWEI Watch GT 3 Pro. Un’occasione da non perdere se si sta cercando uno smartphone dal design ricercato, dalle funzionalità avanzate e con un comparto fotografico ai vertici del mercato. Visita il sito ufficiale e scopri la promozione su HUAWEI Pura 70 e Pura 70 Pro.