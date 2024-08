Back to School di Unieuro: acquista un PC e ottieni fino a 500€ di rimborso

Le offerte del Back to School di Unieuro sono l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo PC fisso o portatile. La promo è molto semplice: sui modelli selezionati, infatti, è possibile ottenere un rimborso fino a 500 euro sull’importo speso per l’acquisto del PC scelto.

Per accedere alla promo è sufficiente consegnare un PC usato (vecchio al massimo di 5 anni, seguendo la procedura indicata al link che trovate di seguito). Il rimborso, legato al computer acquistato, sarà erogato tramite bonifico.

Per tutti i dettagli sulla promozione e per l’elenco completo dei computer acquistabili basta visitare il sito ufficiale di Unieuro, tramite il box qui di sotto.

I migliori computer da acquistare con il Back to School di Unieuro

Ecco alcune delle migliori proposte disponibili in questo momento su Unieuro per chi deve acquistare un nuovo computer:

Per l’elenco completo dei modelli in offerta basta seguire il link qui di sotto.