Back to School con MediaWorld: tanti sconti e Gift Card fino a 250€ in regalo

È il momento di sfruttare le offerte del Back to School di MediaWorld. Su centinaia di prodotti proposti in offerta, infatti, lo store propone una doppia promo da cogliere al volo. Chi effettuerà un ordine entro il 1° settembre, infatti, riceverà una Gift Card in regalo, fino a un massimo di 250 euro, da utilizzare per acquistare ulteriori prodotti sullo store.

La Gift Card è legata all’acquisto di uno dei PC in promozione. Con la promo in corso, è possibile ottenere le seguenti Gift Card:

Gift Card da 250 euro con un ordine di almeno 1.200 euro

con un Gift Card da 150 euro con un ordine di almeno 800 euro

con un Gift Card da 75 euro con un ordine di almeno 499 euro

In occasione del ritorno a scuola, inoltre, MediaWorld propone anche una supervalutazione (fino a 1.000 euro) sui PC usati che tornerà sicuramente comodo a chi intende acquistare un nuovo computer (fisso o portatile) nel corso dei prossimi giorni.

Chi si affida a MediaWorld può optare per il pagamento in 3 rate senza interessi (con PayPal) oltre che per il finanziamento a tasso zero (richiedibile anche direttamente online). C’è anche la possibilità di optare per il ritiro gratuito in negozio.

Per un quadro completo sulle offerte basta raggiungere la pagina della promo sul sito MediaWorld, tramite il box qui di sotto.

Le migliori offerte del Back to School di Media World

Il Back to School di MediaWorld ha tantissime offerte molto interessanti. Qui di seguito abbiamo selezionato alcune promo particolarmente vantaggiose su cui puntare in questo momento:

Per tutte le offerte del Back to School di MediaWorld basta premere sul box qui di sotto: