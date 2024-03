Babbel ti permette di imparare una nuova lingua in modo semplice

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua, oggi ti portiamo alla scoperta di Babbel, il servizio che ti permetterà di studiare giocando e in modo semplice, così da poter avvicinarti ad un nuovo idioma sia nella parte scritta, che in quella orale.

Babbel: impara una nuova lingua facilmente

Tra le lingue disponibili, troviamo sicuramente Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese, ma anche Portoghese, Russo, Turco, Olandese, fino ad arrivare a Norvegese, Polacco, Danese e Indonesiano. Il servizio vanta poi un punteggio Trustpilot di 4 stelle su 5, con più di 20.000 recensioni e più di 10 milioni di abbonamenti venduti.

Stando alle statistiche condivise, il 92% degli utenti ha migliorato le sue capacità linguistiche in soli 2 mesi: questo grazie soprattutto ai corsi creati da un team di più di 150 esperti nei campi della didattica. Il sistema è il seguente: dentro l’app troverai brevi lezioni per imparare come funzionano conversazioni reali in quella lingua, o addirittura delle lezioni live con gli insegnati di Babbel. Una volta fatto questo, ci saranno diverse attività e progetti per imparare in modo interessante, come podcast, giochi, lezioni e tanto altro ancora.

A chiudere, un breve quiz che ti dimostrerà i risultati raggiunti: il sistema di Babbel, infatti, ti permetterà di imparare le parole più complesse in breve tempo, permettendo un miglioramento del lessico in modo naturale. Sul sito di Babbel, sarà possibile scegliere tra due tipi di abbonamenti diversi. Il primo, solo con l’App, includerà lezioni, giochi e podcast, e corsi tematici su cultura, viaggi e mondo del lavoro, a 5,99€ al mese (per 1 anno, con il 50% di sconto) o con pacchetto a vita a 299,99€ (anche questo, scontato del 50%). Nel caso invece fossi interessato a lezioni dal vivo, potrai avere il pacchetto a 39,91 al mese (per 1 anno, con il 45% di sconto) e aggiungerai a tutto ciò che hai nel pack base, anche delle lezioni in piccoli gruppi (massimo 6). Tutto questo è infine coperto da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 20 giorni.