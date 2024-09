Avvitatore a impulsi potentissimo con valigetta, caricatore e chiavi a bussola

Oggi ti segnalo una promozione che ti consente di avere un fantastico gadget molto utile per svolgere diversi lavori e che puoi avere a un prezzo molto più basso. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo avvitatore a impulsi a soli 67,69 euro, invece che 99,74 euro.

Con lo sconto del 32% avrai la possibilità di risparmiare circa 32 euro sul totale che non è davvero niente male. Però tieni conto che si tratta di un’offerta a tempo e quindi da un momento all’altro tutto finirà. Per cui sii rapido e metti le mani su questo fantastico utensile senza spendere troppi soldi.

Avvitatore a impulsi con tanti accessori per diversi lavori

Questo avvitatore a impulsi è dotato di un potente motore brushless che offre una velocità massima di 3300 g/min e potrai scegliere tra 3 impostazioni. Il grilletto è sensibile alla pressione e in un attimo puoi decidere come gestire la potenza. Inoltre gode di una batteria al litio da 20V con capacità da 4000 mAh che ti consente di lavorare per tanto tempo prima di doverla ricaricare.

Ha un’impugnatura ergonomica e antiscivolo per lavorare in modo più agevole ed è dotato di una pratica luce a LED che si accende automaticamente e ti consente di vedere anche negli ambienti bui. Inclusi in confezione troverai una batteria con il suo caricatore che possiede degli indicatori per batteria carica e scarica, una valigetta e 5 schiavi a bussola.

Una straordinaria occasione dunque, sicuramente più unica che rara. Perciò non rischiare di perderla arrivando troppo tardi. Come ti dicevo prima è un’offerta a tempo, quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo avvitatore a impulsi a soli 67,69 euro, invece che 99,74 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.