Avvitatore a impulsi con 2 batterie, valigetta e tanti accessori (69€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione speciale che ti permette di avere un gadget utilissimo per tanti lavori e che potrai pagare molto meno del suo prezzo. Dunque non fartelo scappare. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo avvitatore a impulsi a soli 69,90 euro, invece che 74,90 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo sconto del 7% è da prendere al volo. Otterrai un dispositivo davvero eccezionale che ti consentirà di fare da solo dei lavori per i quali altrimenti dovresti chiamare un esperto e pagare un mucchio di soldi. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate da 23,30 euro senza interessi con Klarna.

Avvitatore a impulsi a prezzo stracciato

Non ci sono dubbi che il prezzo di questo avvitatore impulsi è ciò che fa luccicare gli occhi, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un potente motore da 800 W che arriva una velocità di 3000 RPM permettendoti di fare qualsiasi cosa. Ha un’impugnatura antiscivolo ergonomica ed è robusto e resistente. Inoltre è dotato di una pratica luce a LED per vedere al meglio in qualsiasi posto, anche nelle zone più buie.

Ha un aggancio rapido che ti permetterà di cambiare le punte scegliendo tra tantissime tipologie di inserti e un grilletto sensibile alla pressione per regolare la velocità come desideri. In confezione troverai chiavi a bussola, punte per trapano e per cacciavite, un’asta flessibile e una comoda valigetta per tenere tutto all’interno e per il trasporto. Inoltre ci saranno ben due batterie da 4000 mAh che potrai quindi utilizzare per tutto il tempo che vuoi.

Insomma una vera bomba, soprattutto a questa cifra. Quindi non perdere l’occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo avvitatore a impulsi a soli 69,90 euro, invece che 74,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.