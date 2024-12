Avvitatore a impulsi con 2 batterie, valigetta e accessori tuo a un prezzaccio

Su eBay ci sono ancora diversi codici sconto per acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero favolosi. Quello che ti segnalo oggi ti permetterà di svolgere moltissimi lavori in un attimo. Dunque vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello l’avvitatore a impulsi Brushless PRO ai soli 62,91 euro, invece che 74,90 euro.

Dunque ricapitolando, grazie uno sconto sul prezzo originale del 7% e un ulteriore ribasso con il codice segreto del 10%, avrai un risparmio davvero notevole. Soprattutto ti porti a casa un attrezzo elettrico utilissimo con tanti accessori inclusi, una comoda e pratica valigetta e ben 2 batterie per lavorare tutto il tempo che vuoi.

Avvitatore a impulsi potentissimo ed economico

Sicuramente il rapporto qualità prezzo dell’avvitatore a impulsi Brushless PRO in questo momento è davvero imbattibile. Ha un’impugnatura dotata di un grip antiscivolo che ti permette di fare lavori anche per diverso tempo in modo agevole. Possiede una velocità di rotazione da 3000 rpm e una potenza da 800 W. Ha un mandrino universale da 1/2″ autoserrante per cambiare le punte velocemente.

Gode di una pratica luce a LED che ti consente di vedere al meglio in ogni angolo di lavoro e un interruttore posto dove appoggi il pollice per cambiare la rotazione oraria o antioraria. In confezione troverai 2 batterie da 4000 mAh che ti consentiranno di lavorare per tutto il tempo che vuoi. Una la ricarichi e l’altra la usi. Inoltre troverai una pratica valigetta che contiene 5 chiavi a bussola di varie misure, 18 punte per trapano e cacciavite, un inserto doppio per avvitatore e un’asta flessibile.

Oggi dunque vuoi fare un vero colpaccio, però devi fare in fretta perché da un momento all’altro l’offerta sparirà. Dunque prima che sia tardi e ciò avvenga vai su eBay e acquista il tuo avvitatore a impulsi Brushless PRO ai soli 62,91 euro, invece che 74,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni, prima di Natale, senza ulteriori costi.