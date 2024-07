Avvitatore Bosch IXO a 39€: prezzo SBRICIOLATO su Amazon e accessori gratis

Quando si tratta di lavori di bricolage e piccole ristrutturazioni domestiche, avere il giusto strumento è fondamentale per portare a termine i progetti con efficienza e precisione. Ed è qui che entrano in gioco prodotti come l’avvitatore a batteria Bosch IXO, una vera e propria rivelazione nel mondo degli utensili elettrici.

In esclusiva per l’Amazon Prime Day, puoi portare a casa la settima edizione in kit con ben 10 inserti e attacco angolare a 39,99€ appena. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ma sii veloce: è un’occasione limitatissima.

Questa gemma, giunta alla sua settima generazione, è un concentrato di potenza e versatilità racchiuso in un design compatto e maneggevole. Con i suoi 3,6V e 2,0Ah di potenza, l’IXO è in grado di affrontare una miriade di compiti, dalla realizzazione di mobili e scaffalature, all’assemblaggio di giocattoli e accessori, fino all’installazione di rubinetti e accessori per il bagno.

Ciò che rende davvero unico questo prodotto è la sua straordinaria coppia di 5,5Nm, che gli permette di avvitare e svitare viti con una facilità sorprendente. Che si tratti di legno, metallo o plastica, se la cava egregiamente, garantendo risultati impeccabili e un notevole risparmio di sforzo e tempo.

Grazie all’inclusione dell‘attacco angolare, potrete raggiungere anche gli angoli più angusti e inaccessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per qualsiasi progetto di ristrutturazione o piccola riparazione. Inoltre, il cavo micro USB vi consente di ricaricare rapidamente la batteria, in modo da avere sempre a disposizione l’energia necessaria per portare a termine i vostri lavori.

Ecco perché l’avvitatore a Batteria Bosch IXO è un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati di fai da te e bricolage. Dalle semplici attività di assemblaggio alle sfide più complesse, questo utensile è in grado di affrontare qualsiasi compito con una facilità e una precisione sorprendenti.

Grazie alle sue caratteristiche all’avanguardia e alla sua straordinaria versatilità, diventerà presto il tuo braccio destro per tutte le imprese fai da te. Approfitta ora di questa occasione Amazon strepitosa e completa al volo il tuo ordine per spuntare il prezzo esclusivo del Prime Day: solo 39,99€! Spedizioni rapide e gratuite, ma promozione riservata ai soli iscritti ai servizi Prime, che puoi anche provare gratis per 30 gioni.