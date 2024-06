Avviatore di emergenza per auto a meno di 30 euro: offerta Amazon

Un avviatore di emergenza per auto che ti aiuti ad affrontare quegli imprevisti che ti farebbero venire voglia di mandare tutto all’aria. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a solo 27 euro circa grazie ad uno sconto automatico che si applica non appena lo aggiungi al carrello.

Avviatore di emergenza per auto: le caratteristiche

Questo avviatore per batterie auto ad alte prestazioni è ciò che ti serve per avviare rapidamente batterie scariche o a bassa tensione, grazie alla sua corrente di picco di 1500 A che ti permette di alimentare motori a benzina fino a 6,0 litri e motori diesel fino a 3,0 litri, oltre ad altri veicoli a 12V come motociclette, automobili, SUV, camion e tosaerba.

La modalità Smart Boost rileva automaticamente la tensione della batteria e, se questa è inferiore a 9 V, l’indicatore lampeggia in verde sbloccando il pulsante “BOOST” per avviare batterie completamente scariche.

Il caricatore da 10W incluso migliora la protezione del dispositivo contro il surriscaldamento, comunque dotato di 8 protezione integrate per proteggerlo da qualsiasi intervisto. Compatto e leggero, è facile da portare in giro e in auto, anche in una borso.

Comodo, facile da usare e immediatamente potente per avviare la tua auto in panne: aggiungilo al carrello e acquistalo su Amazon a 27 euro circa.