AVM FRITZ!Powerline 1220: POTENZIA la tua rete in modo Smart

Oggi è il momento perfetto per potenziare la tua connessione internet domestica grazie all’eccezionale coppia di adattatori AVM FRITZ!Powerline 1220, ora in super sconto del 21% su Amazon. Questi adattatori sfruttano la rete elettrica di casa tua per estendere e collegare la rete del router, garantendo velocità di trasferimento dati fino a 1200 Mbps. Una soluzione pratica e veloce per chi desidera una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di 103,00 euro, anziché 129,99 euro.

AVM FRITZ!Powerline 1220: un affare da prendere al volo

La coppia di adattatori FRITZ!Powerline 1220 è dotata di una presa di alimentazione integrata e di due porte LAN gigabit. Questo permette di collegare facilmente dispositivi come smart TV, decoder, lettori Blu-ray, NAS, apparecchiature hi-fi e console per videogiochi al router e a Internet tramite una connessione LAN affidabile e veloce. La presenza di due porte LAN gigabit garantisce che anche i dispositivi più esigenti in termini di banda possano funzionare senza intoppi.

Un altro punto di forza di questi adattatori è la funzionalità QoS, che consente di impostare la priorità dei dati per la trasmissione video e la telefonia IP, evitando fastidiose interferenze. Questo significa che potrai guardare i tuoi film preferiti in streaming o partecipare a videoconferenze senza preoccuparti di interruzioni o rallentamenti.

La compatibilità con PLC da 1200, 500 e 200 Mbps, con lo standard IEEE P1901 e HomePlug AV2, rende gli adattatori FRITZ!Powerline 1220 una scelta versatile per applicazioni che richiedono una larghezza di banda maggiore. Inoltre, vengono accoppiati e crittografati in fabbrica con AES-128 bit, garantendo una sicurezza ottimale per la tua rete domestica.

Nella confezione troverai tutto il necessario per un’installazione rapida e semplice: due adattatori FRITZ!Powerline 1220, due cavi di rete da 1,80 metri e una guida rapida all’installazione in italiano.

Affrettati, queste occasioni non durano per sempre. Approfitta di questa offerta esclusiva e porta la tua rete domestica a un livello superiore con AVM FRITZ!Powerline 1220, al prezzo speciale di soli 103,00 euro.