Avira torna in sconto: 70% per il miglior antivirus su piazza

Una delle migliori promozioni sulla sicurezza online è ora disponibile. Approfittane subito perché potrebbe terminare da un momento all’altro. È questo il momento per scegliere l’antivirus definitivo: Avira Prime.

Questo pacchetto di cybersicurezza è davvero completo e non lascia niente al caso. Al 70% di sconto protegge fino a 5 dispositivi per un anno intero. Avrai incluso il blocco delle minacce in tempo reale e la riparazione dei file infetti.

Con Avira Prime non solo sarai protetto, ma potrai anche correggere e risolvere qualsiasi infezione hai subito prima di installarlo. La sua scansione precisa ed efficace trasformerà il tuo dispositivo in un centro di sicurezza professionale.

Avira Prime è l’arma che tutti dovrebbero avere contro il cybercrime

Con Avira Prime non avrai solo protezione contro virus, malware, trojan, spyware e malware. Incluso in questo pacchetto hai anche Advanced, la funzionalità dedicata ai computer per l’ottimizzazione dello spazio e la pulizia.

Inoltre, sarai supportato dal servizio clienti con il supporto VIP. Potrai chiedere qualsiasi cosa e ricevere assistenza prima di tutti gli altri, avendo la priorità. La tua navigazione sarà anonima e potrai proteggere anche i tuoi account online.

Tra l’altro, una funzione esclusiva di questo pacchetto è la scansione dei dati per rilevare possibili data breach. Questa è un’opzione molto interessante che farà la differenza. Infatti, sempre più spesso grosse aziende che gestiscono obbligatoriamente i nostri dati vengono violate da pericolosi hacker.

Avere una funzione tale per essere avvertiti e protetti da possibili esfiltrazioni delle nostre informazioni personali ci permetterà di agire per tempo e così proteggere i nostri account, conti correnti online, servizi di pagamento e tanto altro.

Se scegli Avira Prime sarai soddisfatto. Adesso lo trovi in offerta al 70% di sconto. Quindi protezione, sicurezza, assistenza e convenienza in un’unica soluzione. Non potevi trovare di meglio e poi questo è il miglior antivirus sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.