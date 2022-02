Avete un vecchio iPad? Ci sono BRUTTE notizie

Se possedete ancora un vecchio iPad di quarta generazione (quello con connettore Lightning, per intenderci), potrebbe esserci una brutta sorpresa per voi.

iPad 4° gen: obsoleto e inutilizzabile? Ecco come risolvere

Di fatto, Apple ha reso ufficialmente obsoleto il primo iPad con connettore Lightning. Oltre ad aggiungere l'iPhone 6 Plus alla sua lista di prodotti vintage e obsoleti, l'OEM di Cupertino oggi ha anche aggiornato la sua lista per inserire ufficialmente anche il vecchio iPad di quarta generazione rilasciato nel 2012.

Questo è stato contrassegnato internamente da Apple come obsoleto a novembre, ma l'azienda non aveva aggiornato il suo elenco pubblico rendendolo ufficiale fino ad oggi. Il tablet di quarta generazione è stato annunciato nel novembre del 2012 ed è stato il primo ‌tablet della mela a presentare il connettore Lightning, rivelato per la prima volta sull'iPhone 5 annunciato poche settimane prima. Parliamo di dieci anni fa, esatto. Fa strano, vero?

Oltre all'introduzione del connettore Lightning sull'‌iPad‌, il modello di quarta generazione era due volte più veloce e aveva una grafica fino a tre volte migliore rispetto al modello precedente. Riportiamo anche che oggi la società anche aggiornato il suo elenco per contrassegnare ufficialmente i modelli Mac Mini di metà 2010 e fine 2012 come obsoleti.

Se volete trovare una soluzione a questo problema, ci pensiamo noi. Vi consigliamo l'iPad Air, un prodotto con porta USB C (perfetta per attaccarci dock e dongle, HDD, SDD, schede SD e altro), schermo da 11 pollici, design industrial, supporto alla Apple Pencil di seconda generazione e processore Apple Bionic A 14 sotto la socca, lo stesso che troviamo nella serie iPhone 12. Su Amazon si trova 664,72€.

Il tablet lo si può acquistare in varie colorazioni ed è un prodotto versatile, adatto sia per lo svago che per il lavoro (con tastiera e Pencil al seguito), per la produttività o per la creatività (compatibilità con suite Adobe assicurata).