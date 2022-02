iPhone 6 Plus: adesso è un prodotto "vintage"

iPhone 6 Plus è appena stato aggiunto all'elenco dei “Prodotti vintage" di Apple . Ma cosa cambia adesso? Scopriamo insieme cosa significa questa mossa dell'OEM di Cupertino.

iPhone 6 Plus è “vintage": cosa cambia?

Apple ha aggiornato poche ore fa il suo elenco di prodotti vintage e obsoleti e ha aggiunto l'iPhone 6 Plus; questo dispositivo fa parte di questa classifica perché sono trascorsi più di cinque anni dalla sua ultima messa in vendita.

L'‌iPhone‌ 6 Plus è stato rilasciato per la prima volta a settembre 2014 insieme all'‌iPhone‌ 6 ed è stato interrotto a settembre 2016 in seguito al debutto di ‌iPhone‌ 7 e 7 Plus. Il modello gemello da 4,7 pollici non è nell'elenco vintage in questo momento poiché è stato disponibile per la vendita per un periodo di tempo più lungo.

Ricordiamo che Tim Cook ha rilanciato ‌iPhone‌ 6 nel 2017 come ‌telefono di fascia media ed era disponibile per l'acquisto fino a settembre 2018, quindi per questo motivo, ci vorranno altri due anni circa prima che venga designato come “vintage".

Gli ‌iPhone‌ 6 e 6 Plus si sono distinti per essere stati i primi smartphone della mela a offrire supporto per Apple Pay e per aver segnato il primo anno in cui Apple ha offerto l'‌iPhone‌ in più opzioni di dimensioni. Apple ha continuato con la strategia di rilascio multi-size sin dal debutto di questi dispositivi avvenuto nel 2014.

Non di meno, la classifica include dispositivi che Apple ha smesso di distribuire in vendita più di cinque anni fa e meno di sette anni fa. Apple fornisce assistenza e parti per dispositivi vintage per un massimo di 7 anni, o come richiesto dalla legge, ma le riparazioni sono soggette alla disponibilità degli store.

Infine, la mela ha smesso di supportare ‌questi due terminali premium con aggiornamenti software nel 2019, quando è stato lanciato iOS 13.

Consulta tutte le ultime offerte di Telefonino.