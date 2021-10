Avete preordinato un Apple Watch Series 7? BRUTTE notizie

Le stime di spedizione di Apple Watch Series 7 slittano rapidamente a novembre; di fatto, c'è una brutta sorpresa per i futuri acquirenti del nuovo smartwatch del colosso di Cupertino.

Apple Watch Series 7: consegne posticipate a novembre

L'Apple Watch Series 7 è ora disponibile per il preordine, ma se ne voelte uno che vi arrivi il 15 ottobre, probabilmente dovrete arrendervi all'evidenza e aspettare una nuova data da parte di Apple. Sembra proprio che le stime di spedizione per i preordini del nuovo modello siano slittate alla fine di ottobre e agli inizi di novembre.

L'esperienza dei pre-ordini di Apple Watch Series 7 è stata piuttosto complicata fin dall'inizio. In particolare, l'OEM di Cupertino non ha fornito alcun dettaglio sulle opzioni di configurazione e sui prezzi prima che i preordini iniziassero venerdì mattina, lasciando molti clienti perplessi e sbigottiti quando è arrivato il momento di effettuare il pagamento.

Il sito Web della mela rende anche l'esperienza più complicata di quanto dovrebbe essere, in quanto sono disponibili tante diverse configurazioni tra cui scegliere. Possiamo notare diversi materiali, colori, stili di cinturino e molto altro ancora. In alcuni casi, la semplice scelta di uno stile o di un colore del cinturino diverso può spostare la data di consegna stimata di oltre un mese.

Allo stato attuale, la stragrande maggioranza delle configurazioni di Apple Watch Series 7, che vanno dal modello entry-level in alluminio al modello in titanio di fascia alta, sta vedendo una data di consegna stimata nella prima o nella seconda settimana di novembre.

Quindi, se state aspettando la consegna del 15 ottobre, potreste essere in grado di programmare un ritiro presso l'Apple Store, ma probabilmente non sarete in grado di trovare un gadget pronto per la consegna. Il Watch Series 7 ha un costo di partenza di 489 euro per l'iterazione in alluminio con cassa da 41 mm.

Avete già effettuato un pre-ordine del nuovo orologio smart di casa Apple? Se sì, quale configurazione avete scelto? Fateci sapere.