Avete mai visto i prototipi dello Xiaomi 12? (FOTO)

La serie Xiaomi 12 composta dal modello standard e dalla variante 12 Pro è stata ufficializzata in Cina la scorsa settimana. A pochi giorni dall'annuncio, è emersa un'immagine che mostra un prototipo di entrambi questi telefoni. Vediamo come “si presentavano” quando erano nella fase di sviluppo iniziale.

Xiaomi 12 e 12 pro: i prototipi ci fanno sognare

Qualcuno sul web ha pubblicato una foto dei prototipi della serie Xiaomi 12 sul forum Xiaomi Community. L'immagine è venuta alla ribalta quando un blogger l'ha condivisa su Weibo.

Come potete vedere, sebbene i prototipi dei due terminali nella foto sembrino identici ai dispositivi ufficiali a prima vista, in realtà non lo sono.

Innanzitutto, la camera principale del duo prototipo è relativamente più grande di quella che si trova sui prodotti finali. Possiamo individuarlo facilmente poiché conosciamo a menadito il design dei suddetti telefoni. La maggior parte delle persone non lo saprebbe se non si venissero confrontati fianco a fianco.

In secondo luogo, il prototipo vanilla dello Xiaomi 12 nella foto presenta una verniciatura che non è ufficialmente disponibile per l'acquisto. Secondo ITHome, il suo colore sembra più “rosa” rispetto alla variante viola venduta dalla compagnia.

Infine, l'isola della fotocamera posteriore sul prototipo Xiaomi 12 ha una doppia finitura. La parte principale della fotocamera ha una verniciatura metallica lucida, mentre la parte ausiliaria ha una skin opaca. In realtà, l'intero modulo della fotocamera ha una finitura opaca come si vede sul prototipo del 12 Pro.

Personalmente ci piace come l'attuale serie Xiaomi 12 si sia rivelata in termini di design anche se sembra un po' banale. Cosa ne pensate del design dei nuovi flagship del marchio cinese?