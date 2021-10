Avete mai visto i calzini per Apple AirPods?

Native Union riporta in auge i calzini per iPod, ma questa volta sono contestuali solo per gli AirPods di Apple. Vediamo come sono fatti e quanto costano.

I calzini per AirPods firmati Native Union

La nota società Native Union questa settimana ha annunciato il lancio delle AirPods Beanies, ovvero delle nuove custodie per il trasporto e la protezione delle cuffie TWS della mela, modellate sul design visto sull'iconico iPod Sock. I nuovi accessori per AirPods arrivano subito dopo il 20° anniversario dell'iPod e attireranno i fan della mela e i nostalgici del settore.

Se vi ricordate, Apple ha iniziato a vendere iPod Socks nel 2004, offrendo un set composto da sei pezzi per 29 dollari Quando furono introdotti, Steve Jobs li definì scherzosamente un “nuovo prodotto rivoluzionario” e divennero uno degli accessori preferiti dagli utenti Apple poiché erano in grado di adattarsi a diversi dispositivi, anche i primi iPhone.

I calzini presentano un design a maglia bicolore, simile all'iPod Sock, e sono disponibili in quattro colori pastello: Glacier, Peach, Indigo e Sage. Si adattano a tutti i modelli esistenti di cuffie TWS: sì, proprio a tutte le versioni.

Non di meno, sono quasi identici agli originali iPod Socks, anche se sono più corti (ovviamente) visto che si devono adattare agli auricolari e sono disponibili in una serie di colori freschi. Possono essere sfilati per diversi scopi: dalla ricarica wireless o quando sono in uso e offrono protezione per le cuffie mentre sono inserite in una borsa o in una tasca.

Native Union vende i calzini AirPods in un set composto da quattro paia per 19,99 dollari e possono essere acquistati dal sito Web di Native Union.