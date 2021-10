AirPods 3 in vendita su Amazon con spedizione immediata

Finalmente ci siamo, i nuovissimi Apple AirPods 3 sono ufficialmente disponibili in vendita. Puoi anche acquistarli su Amazon: li trovi al prezzo di 199€ con spedizioni veloci e gratis. Supporto alla ricarica con MagSafe, audio spaziale e l'attesissimo design semi in ear, seppur su un'estetica simil AirPods Pro.

AirPods 3 disponibili su Amazon

Un prodotto nuovissimo, che – dopo un breve periodo di preordine – è già stato reso disponibile in vendita con spedizioni rapide e gratis.

Un wearable super atteso, che si posiziona fra il modello Pro e quello standard. Dall'edizione di punta eredità gran parte del design, a parte la vestibilità: sul nuovo dispositivo Apple è semi in ear, non totalmente in ear. Una caratteristica largamente attesa da moltissimi utenti della mela morsicata.

A questo si aggiunge la ricarica con supporto al sistema MagSafe, l'audio spaziale, un nuovo sensore di pressione per controlli touch super precisi e una qualità eccezionale.

Da oggi, i nuovi AirPods 3 puoi scegliere di acquistarli direttamente su Amazon a 199€ appena: completa rapidamente l'ordine e li ricevi a casa con spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.