Nelle scorse ore Ubisoft ha pubblicato un breve video per raccontare alcuni dettagli tecnici su Avatar: Frontiers of Pandora, dando la parola agli sviluppatori. Non può mancare il Ray Tracing, tecnologia che contribuisce a migliorare l'illuminazione e i riflessi all'interno dei suggestivi paesaggi naturali del pianeta Pandora.

Presentato durante la conferenza Ubisoft all'E3 2021, il nuovo gioco targato Massive Entertainment uscirà nel corso del 2022 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e per le piattaforme di cloud gaming Google Stadia e Amazon Luna. Si tratta di un action-adventure che porta il giocatore ad esplorare la parte occidentale del pianeta Pandora, tra creature fantastiche e ambientazioni suggestive ispirate al celebre film diretto da James Cameron.

Il gioco offre una visuale in prima persona e con questo filmato lo sviluppatore intende mostrare le potenzialità del motore grafico Snowdrop, grazie al quale le creature e le ambientazioni aliene prendono vita. L'implementazione del nuovo motore ha permesso al team di sviluppo di creare una vegetazione fitta e dettagliata, in grado di reagire alla presenza del giocatore, mentre il Ray Tracing ha aiutato molto nella realizzazione della sostanza bioluminescente tipica di Avatar, che conferisce un'illuminazione vibrante e suggestiva ad alcune zone della mappa.

Videogames