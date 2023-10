Auto usate e KM scalati: come verificare GRATIS online i chilometri reali

L’acquisto di un’auto usata può essere un’ottima soluzione per risparmiare denaro, ma può anche comportare alcuni rischi. Uno dei problemi più comuni è quello dei chilometri scalati, ovvero quando il venditore altera il contachilometri per far apparire l’la vettura come se avesse percorso meno strada di quanto effettivamente ha fatto. Fortunatamente, esiste un modo per evitare questa truffa e verificare gratuitamente online i chilometri reali di un’auto usata: basta usare il portale di KMSICURO.

Chilometri scalati: controllali gratis con questo portale

Questo utile portale è stato creato con l’obiettivo di semplificare la procedura di controllo delle informazioni e delle revisioni del veicolo, creando un mercato dell’auto usata trasparente e sicuro per tutti i acquirenti.

Il funzionamento del sito è abbastanza semplice. Non serve registrarsi in alcun modo ed è accessibile a tutti, basta inserire la targa del veicolo nel box di ricerca presente nella pagina principale e attendere il risultato. Il sistema fornirà le informazioni e i chilometri registrati durante le revisioni effettuate presso i centri autorizzati. Questo permette di verificare se i chilometri dichiarati dal venditore corrispondono effettivamente a quelli percorsi.

Grazie all’entrata in vigore della direttiva UE n. 2014/45, che ha introdotto il certificato di revisione a partire dal 20 maggio 2018, i centri di revisione sono obbligati a registrare i chilometri del veicolo. KMSICURO sfrutta queste informazioni per offrire un servizio affidabile e gratuito agli utenti.

Non si tratta di strani giri per recuperare informazioni, quindi. Di fatto, è possibile reperire notizie sull’ultima revisione effettuata – e relativi chilometri – anche sul Portale dell’Automobilista. In questo caso però, appunto, è possibile accedere solo all’ultima: avere un quadro delle ultime 3 risulta sicuramente più utile.

Naturalmente, è bene precisare che controllare solo le revisioni potrebbe non essere sufficiente. Alcuni venditori possono aver manipolato i chilometri del veicolo prima della prima revisione o dopo l’ultima revisione. Se dopo questo controllo non sei ancora sicuro del tuo acquisto, rivolgiti a officine specializzate per effettuare ulteriori verifiche.

Dunque, per fortuna, ormai la truffa dei chilometri scalati dalle auto usate può essere facilmente evitata: basta avere un numero di targa e utilizzare il portale gratuito di KMSICURO per verificare in tempo reale lo storico delle ultime 3 revisioni (a partire da giugno 2018) con i relativi km percorsi dall’auto fino a quelle date. In questo modo, avrai più elementi da valutare al momento di comprare un’auto usata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.