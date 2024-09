Auricolari wireless Philips a metà prezzo: multipoint e cancellazione rumore

Vuoi delle cuffiette Bluetooth che risultino comode da indossare anche per tutto il giorno e il più discrete possibile? Allora dai un’occhiata a questa super occasione che ho scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Philips T3508 a soli 39,90 euro, invece che 79,99 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 50% che ti fa risparmiare 40 euro sul totale e porta il prezzo al più basso di sempre. È chiaro che un’offerta così non potrà durare a lungo, quindi fai veloce o rischi di perdertela. Queste cuffiette Bluetooth godono di diverse tecnologie che ti permetteranno di ascoltare la musica preferita in qualsiasi ambiente.

Auricolari wireless Philips: grande qualità e prezzo basso

In questo momento il rapporto qualità prezzo degli auricolari wireless Philips è indubbiamente vantaggioso, difficile trovare di meglio. Siamo di fronte a delle cuffiette progettate per garantire il massimo del comfort. Hanno infatti un design estremamente compatto e leggero con inserti in silicone che si adattano alle orecchie e isolano bene dal rumore esterno. Godono della cancellazione del rumore per garantire un ascolto coinvolgente e chiamate perfette in qualsiasi ambiente.

Possono collegarsi fino a due dispositivi contemporaneamente per garantire un passaggio da uno all’altro in modo rapido senza associarli e dissociarli. Hanno driver da 10 mm per un suono potente e preciso. Godono di una batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica, altre 14 ore con la custodia e avrai 1 ora in appena 15 minuti di ricarica.

Come ti dicevo devi essere veloce perché un’offerta così vantaggiosa non può durare a lungo. Quindi prima che tutto sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Philips T3508 a soli 39,90 euro, invece che 79,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.