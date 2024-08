Auricolari Sony WF-C500: sconto PAZZESCO del 60% su Amazon!

Amazon propone un’offerta imperdibile sugli auricolari Sony WF-C500, riducendo il prezzo da 99,99 euro a soli 39,99 euro. Questi auricolari true wireless combinano la qualità sonora di Sony con un design compatto e funzionalità avanzate, rendendoli un’opzione eccellente per chi cerca un’esperienza d’ascolto di alto livello a un prezzo accessibile.

Caratteristiche principali degli auricolari Sony WF-C500

Gli auricolari Sony WF-C500 sono progettati per offrire un suono nitido e bilanciato, grazie alla tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) che ripristina le alte frequenze e le sfumature che si perdono durante la compressione dei file audio. Questo garantisce un’esperienza d’ascolto più ricca e dettagliata, perfetta per apprezzare ogni genere musicale.

Un altro punto di forza degli auricolari è la loro comodità e leggerezza. Con un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio, i WF-C500 sono ideali per un utilizzo prolungato, che si tratti di una giornata lavorativa o di una sessione di allenamento. Inoltre, sono dotati di resistenza agli schizzi e al sudore con certificazione IPX4, rendendoli adatti anche per attività fisiche intense.

La connettività Bluetooth degli auricolari Sony WF-C500 è stabile e semplice da utilizzare, con un accoppiamento rapido che consente di collegare gli auricolari al tuo dispositivo in pochi secondi. Una volta collegati, è possibile gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e accedere agli assistenti vocali come Google Assistant o Siri, il tutto senza dover toccare il telefono.

In termini di autonomia, questi auricolari non deludono: con una singola carica, offrono fino a 10 ore di riproduzione continua. La custodia di ricarica compatta aggiunge ulteriori 10 ore, portando l’autonomia complessiva a 20 ore. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano solo 10 minuti di ricarica per ottenere un’ora di riproduzione.

Questa offerta Amazon sui Sony WF-C500 è un’occasione da non perdere per chi desidera auricolari di qualità a un prezzo scontato. Con uno sconto del 60%, gli auricolari passano da 99,99 euro a soli 39,99 euro, offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Approfittare di questa promozione significa portarsi a casa un prodotto Sony di alto livello, ideale per l’ascolto musicale quotidiano, le chiamate in movimento e l’attività sportiva.