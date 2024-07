Auricolari Sony WF-1000XM5 in offerta su Amazon: il prezzo crolla del 27%

I migliori auricolari TWS che tu possa acquistare ad un prezzo fenomenale. I Sony WF-1000XM5 di ultima generazione sono in offerta su Amazon al prezzo imperdibile di 234€, grazie ad un super sconto del 27% sul loro normale prezzo di quasi 320€. La disponibilità è immediata: ordinali subito per riceverli domani.

I Sony WF-1000XM5 hanno introdotte diverse importanti novità rispetto alla generazione precedente (1000XM4), segnando un notevole balzo in avanti. Il design è stato completamente rivisto, con una forma più piccola e arrotondata e attraverso l’impiego di punte in memory foam, che bloccano efficacemente i rumori di fondo.

Il sistema di cancellazione del rumore dei WF-1000XM5 è stato potenziato e ora è in grado di bloccare meglio i rumori, come i rimbombi dei motori degli autobus. Con l’ANC attivato, gli auricolari durano oltre otto ore di utilizzo continuo, che salgano a circa 20 sfruttando la custodia di ricarica.

In termini di qualità del suono, i WF-1000XM5 presentano un equilibrio migliore rispetto ai loro predecessori, con una gamma alta meno arretrata, riducendo il suono scuro tipico dei WF-1000XM4. Nel complesso, sono una delle migliori soluzioni di fascia premium sul mercato: proprio per questo motivo, ti suggerisco di non farti scappare l’opportunità di averli ad un prezzo fortemente competitivo. Acquistali subito per averli con il 27% di sconto!