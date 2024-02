Auricolari Sennheiser SPORT True Wireless: sconto del 46% e prezzo ASSURDO

Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari wireless, Amazon oggi ha ciò che fa per voi. Stiamo parlando degli auricolari Bluetooth Sennheiser SPORT True Wireless, top di gamma per lo sport e non solo, con uno sconto semplicemente incredibile: il loro prezzo di listino di 139,90 euro scende a soli 74,99 euro grazie allo sconto del 46%.

Sennheiser SPORT True Wireless: caratteristiche tecniche

I nuovi SPORT True Wireless di Sennheiser guidano le vostre prestazioni con un suono di qualità superiore, un’acustica adattabile che vi permette di adeguare il suono al livello di concentrazione o di consapevolezza che preferite. Il trasduttore TrueResponse di Sennheiser, personalizzato con l’equalizzatore integrato e con una vasta gamma di supporto codec Bluetooth (AAC, aptX, SBC), consente di avere una qualità del suono eccellente e senza compromessi.

Gli adattatori open ear consentono di rimanere in sintonia con il mondo circostante, mentre gli adattatori closed ear sono gli ideali per eliminare il rumore passivo, tenere lontane le distrazioni e concentrarvi sul vostro allenamento. Godetevi anche un comfort ottimale e una vestibilità sicura con il design compatto ed ergonomico, grazie alle alette intercambiabili e una selezione di adattatori per le orecchie.

La batteria garantisce ben 27 ore di utilizzo con la custodia di ricarica. Non mancano i controlli digitali tramite l’app Smart Control, disponibile per iOS/Android, con la quale potete personalizzare le funzionalità dei vostri auricolari in base alle esigenze quotidiane. Si tratta quindi di un prodotto di fascia alta, di fatti il prezzo di listino è fissato a ben 139,90 euro. Grazie ad un’offerta incredibile però, potrete portare a casa questi auricolari per soli 74,99 euro da Amazon con uno sconto di addirittura il 46%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.