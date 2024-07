Auricolari JBL Live Flex in offerta al minimo storico: qualità premium

Gli auricolari JBL Live Flex sono attualmente in offerta su Amazon a 119,90€, con uno sconto del 20% (è il minimo storico). Questi auricolari true wireless con cancellazione del rumore sono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza audio immersiva e di alta qualità. Peraltro, a nostro avviso, il loro design è semplicemente spettacolare – specie nella bellissima colorazione argento.

Gli auricolari JBL Live Flex sono dotati di tecnologia True Adaptive Noise Cancelling, che utilizza microfoni di rilevamento del rumore per adattarsi all’ambiente circostante in tempo reale, riducendo le distrazioni e ottimizzando la qualità audio.

La tecnologia JBL Spatial Sound offre un‘esperienza audio immersiva paragonabile a quella di un teatro o di un concerto. Gli auricolari sono equipaggiati con driver da 12mm in neodimio, ottimizzati per offrire un suono ad alta fedeltà con bassi profondi e nitidi. La funzionalità Personi-Fi 2.0 permette di personalizzare l’esperienza audio in base al proprio profilo uditivo, garantendo un suono su misura per ogni utente.

Gli auricolari JBL Live Flex offrono fino a 40 ore di autonomia totale, con 8 ore di riproduzione continua negli auricolari e altre 32 ore fornite dalla custodia di ricarica. La ricarica wireless Qi aggiunge 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di carica, rendendoli ideali per l’uso prolungato durante la giornata. La certificazione IP54 garantisce la resistenza a polvere e acqua, permettendo di utilizzare gli auricolari in diverse condizioni ambientali senza preoccupazioni.

Inoltre, questi auricolari sono dotati di sei microfoni per chiamate nitide, eliminando il rumore di fondo e garantendo che la voce venga trasmessa chiaramente. Nel complesso, degli auricolari TWS di primissimo livello: non farti scappare questa offerta, concludi l’acquisto subito per averli ad un prezzo ultra-competitivo!