Auricolari Jabra Elite 8 Active Gen 2: sconto ESCLUSIVO del 13% su Amazon

Gli auricolari Jabra Elite 8 Active Gen 2 sono oggi in super sconto del 13% su Amazon, un’offerta imperdibile per chi cerca prestazioni eccezionali e affidabilità in ogni situazione. Questi auricolari rappresentano la soluzione ideale per gli amanti dello sport e per chi conduce una vita attiva, grazie alla loro robustezza e alle innovative caratteristiche tecniche.

Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 199,99 euro, anziché 229,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 8 Active Gen 2: le scorte a disposizione sono davvero poche

Questi auricolari sono completamente resistenti all’acqua e al sudore, ideali per accompagnarti durante ogni allenamento. Anche la custodia, resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua, è pensata per garantirti la massima protezione. Testati secondo gli standard militari, gli Elite 8 Active Gen 2 offrono una robustezza imbattibile che ti permetterà di affrontare qualsiasi sfida.

La vestibilità sicura è un altro punto di forza: grazie alla presa perfetta e alla stabilità garantita, gli auricolari rimangono saldamente in posizione tutto il giorno senza bisogno di alette. Sia che tu stia correndo una maratona o semplicemente andando al lavoro, la sensazione di comfort e sicurezza non ti abbandonerà mai.

La custodia intelligente con tecnologia LE Audio rappresenta un’innovazione nel campo dello streaming audio. Grazie a un chip avanzato, puoi collegarla alla tua TV tramite il cavo USB-C/3,5 mm in dotazione e trasmettere contenuti direttamente agli auricolari, godendo di un’esperienza di ascolto con audio spaziale.

Il suono realistico con tecnologia Dolby Audio offre una sintonizzazione migliorata per una resa sonora straordinaria. Il suono sembra provenire dall’ambiente circostante, offrendo un’esperienza di ascolto più naturale e coinvolgente.

Rimani consapevole di ciò che ti circonda grazie alla tecnologia Natural HearThrough, due volte più efficace della generazione precedente. Questa tecnologia, insieme al miglioramento del rilevamento del rumore del vento, ti permette di ascoltare la tua musica restando connesso al mondo esterno. La cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva ti permette di bloccare i rumori indesiderati, offrendoti un’esperienza d’ascolto senza disturbi.

La connettività con il tuo smartwatch è un ulteriore vantaggio: puoi scaricare la tua musica sullo smartwatch, connettere gli auricolari ed uscire a correre senza portare con te il telefono. La connessione stabile e affidabile ti permetterà di concentrarti al massimo sul tuo allenamento.

La tecnologia a 6 microfoni assicura chiamate cristalline in qualsiasi ambiente, distinguendo tra il rumore di fondo e la tua voce. La rete di protezione dal rumore del vento e l’algoritmo di cancellazione del rumore ottimizzano la qualità delle tue conversazioni.

Infine, la tranquillità assoluta è garantita dalla garanzia di 2 anni contro l’ingresso di polvere e sudore, previa registrazione tramite l’app Jabra Sound+, che sarà supportata fino a dicembre 2027. Approfitta subito di questa offerta e scopri il massimo della tecnologia e del comfort con gli auricolari Jabra Elite 8 Active Gen 2, al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro.