Hai provato gli auricolari con il filo perché hai paura di perderli, ma quel cavo penzolante è la tortura dei tuoi momenti di allenamento. Hai provato i modelli Bluetooth stile “earbuds”, ma non hai mai trovato la forma che si incastra all’orecchio talmente bene da non staccarsi mai: i tuoi momenti di allenamento sono continuamente bloccati dall’auricolare che si stacca e dalla mano che deve recuperarlo al volo. Una soluzione pragmatica è nei modelli sportivi per eccellenza, che uniscono la capacità di riprodurre il suono ad una struttura che ancora saldamente l’auricolare all’orecchio. Se poi lo sconto per qualche ora è del 25%, allora ecco l’occasione servita: HolyHigh sportivi, 29,99 euro.

Attenzione, però: si tratta di una offerta lampo, destinata pertanto a scadere nel giro di poche ore. In tutti i sensi: bisogna correre!

5 ore di autonomia (fino a 35 ore con custodia di ricarica), connessione Bluetooth 5.0 per la massima stabilità, impermeabilità IPX7.

Tecnologia Stereo Plus True Wireless: questa ultima tecnologia di accoppiamento wireless aiuta a passare senza soluzione di continuità tra la Modalità Stereo e la Modalità Mono. Con le nostre cuffie wireless, non c’è bisogno di eseguire la riconnessione al telefono né toccare di nuovo per riprodurre la musica quando si ripone uno delle cuffie nella custodia, offrendo la comodità che altre cuffiette sul mercato non possono offrire.

Ma del resto chi cerca modelli similari non sta cercando l’eccellenza assoluta, poiché quel che più conta è avere il giusto stimolo sonoro per dare il meglio durante le proprie prestazioni. Meglio la comodità di un aggancio auricolare affidabile e saldo, senza fronzoli, per correre e respirare libertà. Se bastano 29,99 euro, meglio ancora.

